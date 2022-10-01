Питання про вступ України обговорять 30 країн НАТО, - Ламбрехт

Для вступу в НАТО є певні вимоги, нагадала вона.

Німеччина вітає рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. Однак, рішення щодо її прийняття мають ухвалюватися всіма країнами Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє Тagesschau.

"Звісно, Україна вільна обирати той Альянс, в якому почуватиметься вільною. Однак для вступу в НАТО є певні вимоги. Зараз це питання буде обговорюватися між 30 країнами альянсу", - сказала міністр.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, що країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Рішення України вже підтримали чотири країни, такі як Канада, Литва, Латвія та Естонія, однак процедура вимагає одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.