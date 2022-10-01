Понад 3600 фізичних та юросіб: нові санкції стосуються дітей Путіна та російських олігархів

Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У списку фігурують:

- діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;

- представники регіональних еліт та влади РФ;

- олігархи та їхнє близьке оточення;

- артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;

- колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

- високопосадовці державних корпорацій;

- представники вищого керівного складу Збройних сил РФ;

- представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Також ухвалено санкції проти іноземних громадян - т.зв. "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 30 вересня ухвалила рішення про застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб РФ.

Сполучені Штати Америки відреагували на анексію Росією українських територій і доповнили санкційний список новими іменами росіян. Туди потрапили, зокрема, депутати Державної Думи Росії, члени Ради Федерації, а також родичі експрезидента Дмитра Медведєва, очільника Міноборони Сергія Шойгу, прем'єра Михайла Мішустіна, очільника Москви Сергія Собяніна.