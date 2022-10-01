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Понад 3600 фізичних та юросіб: нові санкції стосуються дітей Путіна та російських олігархів

Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній.

Понад 3600 фізичних та юросіб: нові санкції стосуються дітей Путіна та російських олігархів
Фото: Офіс президента

Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У списку фігурують:

- діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;

- представники регіональних еліт та влади РФ;

- олігархи та їхнє близьке оточення;

- артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;

- колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

- високопосадовці державних корпорацій;

- представники вищого керівного складу Збройних сил РФ;

- представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Також ухвалено санкції проти іноземних громадян - т.зв. "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 30 вересня ухвалила рішення про застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб РФ.

Сполучені Штати Америки відреагували на анексію Росією українських територій і доповнили санкційний список новими іменами росіян. Туди потрапили, зокрема, депутати Державної Думи Росії, члени Ради Федерації, а також родичі експрезидента Дмитра Медведєва, очільника Міноборони Сергія Шойгу, прем'єра Михайла Мішустіна, очільника Москви Сергія Собяніна.

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