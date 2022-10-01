Україна вже співпрацює з НАТО глибше, ніж деякі його формальні члени, – Резніков

Міністр оборони зазначив, що альян – це не тільки про оборону, а й про спільні цінності.

У секторі оборони Україна вже співпрацює з НАТО глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника Росії в НАТО".

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у фейсбук наступного дня після підписання президентом заяви на вступ до Альянсу.

"Ми і надалі будемо поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони. Адже це взаємовигідна співпраця. Міць сил оборони України вже усі оцінили. Варто пам’ятати, що НАТО – це не тільки про оборону, це про спільні цінності. Забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини – це також важливі компоненти інтеграції до НАТО", – зазначив він.

Резніков додав, що сьогодні ми маємо великий арсенал західної зброї, якою успішно б’ємо російських окупантів. 11 місяців тому, коли він просив надати Україні "стінгери", у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося.

"Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе – можливим", – підсумував він.

Нагадаємо, вчора після засідання РНБО і Ставки Верховного Головнокомандувача Володимир Зеленський повідомив про історичне рішення – підписання заяви на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Він наголосив, що досвід Фінляндії та Швеції доводить – вступити до блоку можливо і без плану дій щодо членства.

Підписання заяви відбулося на тлі оголошення Путіним незаконної анексії чотирьох областей України, жодної з яких окупанти не контролюють повністю.