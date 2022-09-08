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Іспанія відправила ще один літак з боєприпасами для України

Це вже п'ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні.

Іспанія відправила ще один літак з боєприпасами для України
Фото: Пресслужба прем’єр-міністра Іспанії

З авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) вилетів літак ВПС Т-23, який транспортував в Україну боєприпаси для великокаліберної польової артилерії. 

Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра Іспанії

“Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, які були здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів”, –йдеться у повідомленні. 

Також вчора, у відповідь на звернення міністра оборони України під час останньої міністерської зустрічі в Празі, Міністерство оборони Іспанії відправило вантажівку з медичними засобами.

Крім того, у відповідь на терміновий запит української влади щодо матеріалів та обмундирування для зимових умов, з Іспанії вже виїхало двадцять причепів із матеріалами, десять із них уже прибули до Польщі, ще десять перебувають у дорозі. 

Нагадаємо, Литва відправила Україні 105 мм гаубиці, а експерти Атлантичної ради закликають США "посилати в Україну всю зброю, що є", і створювати нові запаси.

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