Зеленський обговорив з Шольцом плани посилення оборонних можливостей України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Про це він повідомив у Twitter.
Співрозмовники обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України.
"Провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом на широкий перелік тем. Зокрема, подякував за підтвердження €5 млрд макрофіну від ЄС, розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", - написав Зеленський.
Нагадаємо, у кінці серпня Шольц пообіцяв, що в найближчі тижні Німеччина відправить в Україну новітню зброю. Берлін також може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння.
Раніше Шольц говорив про те, що у питанні постачання озброєння Україні Німеччина буде дотримуватися принципу - не передавати зброю, з якої можна обстріляти територію Росії.