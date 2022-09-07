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Зеленський обговорив з Шольцом плани посилення оборонних можливостей України

Президент України також подякував за підтвердження €5 млрд макрофіну від ЄС.

Зеленський обговорив з Шольцом плани посилення оборонних можливостей України
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це він повідомив у Twitter.

Співрозмовники обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України.

"Провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом на широкий перелік тем. Зокрема, подякував за підтвердження €5 млрд макрофіну від ЄС, розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", - написав Зеленський.

Нагадаємо, у кінці серпня Шольц пообіцяв, що в найближчі тижні Німеччина відправить в Україну новітню зброю. Берлін також може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння.

Раніше Шольц говорив про те, що у питанні постачання озброєння Україні Німеччина буде дотримуватися принципу - не передавати зброю, з якої можна обстріляти територію Росії.

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