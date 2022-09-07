Завдяки спецоперації не допустили посилення впливу Росії на роботу українських митних органів.

Служба безпеки України припинила незаконну співпрацю посадовців митних органів з фігурантами санкційного списку контрабандистів (відповідно до президентського указу від 21.04.2021 р.).

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

У спецслужбі кажуть - таким чином не допустили посилення впливу Росії на роботу українських митних органів.

Крім цього, в Службі безпеки встановили, що три особи із санкційного списку контрабандистів мають російське громадянство, а одна особа – румунське. У результаті спецслужба ініціювала припинення у них громадянства України.

"Більшість підсанкційних фігурантів прагнули обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афільовані структури та намагались зберегти вплив на посадових осіб. Служба безпеки не допустила посилення впливу країни-агресора на стале функціонування митних органів", - розповіли в СБУ.

У декількох підсанкційних осіб провели 23 обшуки. Було виявлено зброю, бойові припаси та вибухові речовини.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

За результатами спецоперації 24 митників, серед яких і службовці керівної ланки, відсторонили від займаних посад.

За інформацією СБУ, згадані заходи і слідчо-оперативні дії провели в рамках кримінального провадження за статтями Кримінального Кодексу України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фінансування тероризму), а також зловживання владою або службовим становищем.

Наразі ще тривають слідчі дії.

Нагадаємо, від початку цього року СБУ знешкодила 35 ботоферм та ініціює посилення відповідальності за їхнє створення.

За матеріалами Служби безпеки на користь України передано мільйонні активи підконтрольної РФ енергокомпанії, якою в Україні управляли особи, наближені до керівництва забороненої партії ОПЗЖ.