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Петиція з закликом не надавати Невзорову українське громадянство набрала 25 000 підписів

Вона очікує розгляду. 

Петиція з закликом не надавати Невзорову українське громадянство набрала 25 000 підписів
Олександр Невзоров
Фото: wikipedia.org

Петиція із закликом не надавати російському журналісту Олександру Невзорову українське громадянство набрала необхідну для розгляду кількість підписів – понад 25 000. 

Тепер вона очікує на розгляд, йдеться на сайті президента.

У червні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Невзоров отримав українське громадянство. Його, згідно з процедурою, нібито було надано указом президента. Втім секретар РНБО Олексій Данілов цю інформацію заперечив. 

Данілов сказав, що Невзоров українського паспорта станом на червень не мав. 

Президент Володимир Зеленський вважає, що залучення громадян Росії, які підтримують Україну і виступають проти політики російської влади, піде на користь у боротьбі проти країни-агресорки.

У Росії Невзорова оголошено в розшук. Слідчий комітет порушив проти нього кримінальну справу. За версією слідства, він поширював неправдиву інформацію про дії збройних сил РФ тим, що виступав проти війни в Україні. Крім того, СК РФ вимагає заочного арешту Невзорова. 

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