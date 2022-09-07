СБУ знешкодила 35 ботоферм та ініціює посилення відповідальності за їхнє створення

На думку СБУ, кіберзлочини несуть серйозну суспільну небезпеку, особливо у воєнний час.

З початку 2022 року кіберфахівці Служби безпеки України знешкодили 35 ботоферм.

Про це повідомляє пресслужба СБУ з посиланням на начальника Департаменту кібербезпеки служби Іллю Вітюка.

“З початку року ми припинили функціонування вже 35 ботоферм. Тобто департамент кібербезпеки системно протидіє інформаційній агресії Російської Федерації, не допускаючи розхитування суспільно-політичної ситуації в нашій державі”, - заявив він.

За його словами, тільки за останні кілька днів було викрито ботоферми у столиці, на Київщині та Одещині, які серед іншого дискредитували українських захисників, поширювали панічні настрої та розганяли російські наративи.

Вітюк вважає, що ботоферми зазвичай створюються, як шахрайський інструмент масштабування інформаційного впливу на певні аудиторії. Тож відповідальність за цей злочин має бути посилена.

Він повідомив, що на сьогодні створення ботоферми класифікується, як несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних мереж (ст. 361 КК України) і карається штрафом або ж позбавленням волі від 2 до 6 років максимум.

Також, за його словами, багато ботоферм працюють на російські спецслужби. А отже кваліфікувати такі дії варто, як пособництво державі-агресору чи державну зраду, що тягне за собою значно вищий рівень відповідальності.

“Наші спеціалісти напрацьовують відповідні ініціативи та зміни до законодавства. Ми вважаємо, що необхідно виділити питання кваліфікації дій - зокрема, створення та функціонування бото- і тролеферм - в окремий склад злочину з огляду на його суспільну небезпеку, особливо у воєнний час”, - зазначив Вітюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 24 лютого ворожих кібератак стало менше, а зловмисники атакують здебільшого сайти державних органів.