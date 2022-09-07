Проєкт "Український Свідок", створений для того, щоб фіксувати війну Росії проти України, показав роботу Мотижинської лікарні на Київщині.

Медзаклад приймає пацієнтів з окупованих територій, і зазвичай ті приїжджають у дуже важкому стані. Також місцеві лікарі надають виїзні консультації на деокупованих територіях - там люди страждають перш за все від нервового перенапруження.

"Наслідки війни перш за все відчув у вигляді нестачі хліба і інших продуктів. І звісно ліків, з бо з медикаментами на окупованих територіях взагалі є величезні проблеми. Адже тамтешня влада питаннями населення не переймається. Лікарі часто виїжджають на більш безпечні території або взагалі за кордон, отже на кваліфіковану допомогу цивільному населенню теж розраховувати не доводиться", - розповів один з пацієнтів лікарні, який зміг виїхати з Херсонської області.

Лікарі надають виїзні консультації в звільнених населених пунктах Київщини з першого дня деокупації. Про те, як це відбувається, розповідає лікар-кардіолог Мотижинської лікарні Олександра Телегузов.

"Кожен другий пацієнт сам собі призначає седативні препарати, які в нормальному житті відпускаються по рецепту. Люди намагаються подолати психологічну втому. Ці препарати є ефективними, але можуть викликати звикання. Таким пацієнтам ми надаємо консультацію і намагаємося підтримувати з ними зв’язок через месенджери: який препарат і в яких дозуваннях приймати в тих чи інших випадках", - зазначила вона.

За словами Олександри, найбільші проблеми пацієнтів на деокупованих територіях — психологічні.

"Це втома, гостре відчуття жаху, який відбувався і відбувається в країні - або навпаки відмова його сприймати. Найчастіше люди звертаються із депресіями, ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) - тобто хворобами, пов’язаними з нервовим перенапруженням", - пояснила вона.

Нагадаємо, 26 серпня проєкт "Український свідок" відзвітував за пів року роботи.