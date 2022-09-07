Дмитро Кулеба закликав світ підтримати створення спеціального трибуналу для Росії

Президент РФ Володимир Путін публічно зізнався у злочині агресії проти України. На Східному економічному форумі він наголосив, що військове вторгнення в Україну було свідомим рішенням.

Про це голова української дипломатії Дмитро Кулеба заявив у Twitter.

"Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин у всіх на очах. Справедливість має восторжествувати", – написав він.

Putin has just publicly confessed to the crime of aggression against Ukraine: “We did it consciously”. I once again call on all states: back the creation of the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. The crime is in the plain sight. Justice must be served. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022

Нагадаємо, станом на 6 вересня правоохоронці зареєстрували понад 47 тис. злочинів російських військових в Україні.