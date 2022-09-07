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Дмитро Кулеба закликав світ підтримати створення спеціального трибуналу для Росії

“Справедливість має восторжествувати".

Дмитро Кулеба закликав світ підтримати створення спеціального трибуналу для Росії
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін публічно зізнався у злочині агресії проти України. На Східному економічному форумі він наголосив, що військове вторгнення в Україну було свідомим рішенням.

Про це голова української дипломатії Дмитро Кулеба заявив у Twitter.

"Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин у всіх на очах. Справедливість має восторжествувати", – написав він.

 

Нагадаємо, станом на 6 вересня правоохоронці зареєстрували понад 47 тис. злочинів російських військових в Україні. 

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