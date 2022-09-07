​Закарпатцям виплачуватимуть 4 тис. гривень разової допомоги за прихисток переселенців

"Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету в межах регіональної програми "Турбота".

Закарпатці, які у вересні чи жовтні безоплатно прихистять вимушених переселенців на місяць та довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 4 тис. гривень.

Про це повідомляє сайт Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у межах регіональної програми "Турбота". Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Віктор Микита", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також нагадали, що з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе внутрішніх переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за місяць за кожну таку особу.

Нагадаємо, Кабміну пропонують не враховувати дохід від компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб під час оформлення житлової субсидії.