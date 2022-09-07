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Уночі окупанти двічі обстріляли ракетами Харків. Пошкоджені будинок, кафе, крамниці і авто

За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних мешканців, серед них – підліток.

Уночі окупанти двічі обстріляли ракетами Харків. Пошкоджені будинок, кафе, крамниці і авто
Фото: скріншот

Уночі російські війська завдали удару двома ракетами по Харкову. Під ворожими обстрілами також опинилися Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова двох ракетних ударів. Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, зайнялась автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих", – зазначив Синєгубов.

Близько 4 години ночі зафіксували ракетний удар у Змієві Чугуївського району – ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. Постраждалих немає.

Також протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.

За словами Синєгубова, минулої доби внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району дістали поранення 45-річний чоловік і 17 річний хлопець.

У Богодухівському районі поранень зазнали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих – легкий та середній.

Начальник ОВА також зазначив, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати позиції наших військових, ЗСУ завдають ударів у відповідь.

Нагадаємо, унаслідок нічного ракетного удару по Харкову 5 вересня загинула одна жінка, її приватний будинок зруйновано. 

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