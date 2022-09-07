Уночі окупанти двічі обстріляли ракетами Харків. Пошкоджені будинок, кафе, крамниці і авто

Уночі російські війська завдали удару двома ракетами по Харкову. Під ворожими обстрілами також опинилися Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова двох ракетних ударів. Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, зайнялась автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих", – зазначив Синєгубов.
Близько 4 години ночі зафіксували ракетний удар у Змієві Чугуївського району – ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. Постраждалих немає.
Також протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.
За словами Синєгубова, минулої доби внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району дістали поранення 45-річний чоловік і 17 річний хлопець.
У Богодухівському районі поранень зазнали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих – легкий та середній.
Начальник ОВА також зазначив, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати позиції наших військових, ЗСУ завдають ударів у відповідь.
Нагадаємо, унаслідок нічного ракетного удару по Харкову 5 вересня загинула одна жінка, її приватний будинок зруйновано.