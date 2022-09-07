Контратака ЗСУ розгортається повільно, зосереджуючись на обмежених цілях, – Bloomberg

Через тиждень після початку контрнаступу України обмежений масштаб і цілі операції на півдні стають дедалі яснішими, так само як реакція Росії.

Водночас обидві сторони наближаються до довгої та виснажливої зими, пише Bloomberg.

“Після кількох днів плутанини та навмисного блокування інформації українські офіційні особи підтвердили повторне захоплення як мінімум двох сіл, спростовуючи російську версію про невдачі. А у понеділок заступник голови військово-цивільної адміністрації в окупованому Росією Херсоні заявив, що територія відкладає запланований референдум про приєднання до Росії, посилаючись на безпеку”, – зазначає видання.

У той час як дехто очікував серйозного удару, український наступ був не швидшим, ніж широко розкритиковане намагання Росії захопити східний регіон Донбасу.

За словами старшого наукового співробітника з питань наземних бойових дій у Королівському об'єднаному інституті збройних сил Джека Уотлінга, обставини двох кампаній настільки різні, що те, що вважається невдачею на Донбасі, може вважатися успіхом у Херсоні.

Хоча український контрнаступ йде повільно, він потребує менших витрат з погляду боєприпасів та втрат. Війська також мають менше території для захоплення – 40-50 км порівняно з сотнями на Донбасі, з можливістю витиснути своїх російських противників до Дніпра.

“Українці нікуди не поспішають. Намір явно полягає в тому, щоб максимально ускладнити росіянам утримання своїх позицій”, – сказав Уотлінг, який нещодавно повернувся з Києва.

На його думку, сторони, схоже, зараз змирилася з тим, що вони не можуть зробити великий прорив на землі. Натомість вони порушують лінії постачання один одного – аж до того, що сили більше не мають засобів для боротьби.

Для України це означає використання реактивних систем підвищеної мобільності HIMARS, які постачаються США, щоб перекрити потік боєприпасів для величезної російської артилерії. Це також означає протидію російським силам у Херсоні, де вони найбільш уразливі, покладаючись на низку пошкоджених мостів через річку Дніпро для підкріплення та зброї.

Україна має продемонструвати достатній прогрес на полі бою, щоб протистояти ризику втоми серед своїх американських та європейських союзників, стикаючись водночас з все більшим громадським тиском щодо економічних наслідків війни.

Для Росії, яка зазнала великих втрат у військах і техніці, увага все більше зосереджується на тому, щоб посіяти розбрат між фінансовими постачальниками України та постачальниками зброї, аби унеможливити Київ продовжувати боротьбу. Кремль очікує, що економічний біль, який вражає Європу, послабить політичну підтримку України, оскільки почнеться рецесія та зростання вартості життя.

Нагадаємо, в американському Інституту вивчення війни, заявили, що ЗСУ завдають точних ударів по зосередженню живої сили та техніки, командних центрах і вузлах матеріально-технічного забезпечення РФ на півдні. У такий спосіб українські сили хочуть послабити логістичні можливості ворога.