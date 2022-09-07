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Знищено склади боєприпасів окупантів у Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці

На півдні ліквідовано ще 83 окупантів.

Знищено склади боєприпасів окупантів у Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці
Фото: тг-канал Десантно-штурмові війська ЗСУ

На півдні за добу авіація Збройних сил України завдала 13 ударів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. 

Ліквідовано 83 окупантів, а також військову техніку ворога. Серед неї: 5 танків, 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С", 3 гармати "Гіацинт-Б", 3 одиниці авто-бронетехніки.

Окрім того, знищено 3 склади боєприпасів в Голій Пристані, Томиній Балці і Снігурівці (Херсонська та Миколаївська області).

Нагадаємо, 5 вересня ЗСУ ліквідували близько 350 росіян, дев’ять танків, чотири крилаті ракети і один гелікоптер. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 50 150 військових.

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