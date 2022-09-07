Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині почастішали викрадення медиків, - Хлань

В окупованій росіянами Херсонській області перебої зі світлом та водою.

На Херсонщині почастішали викрадення медиків, - Хлань
Сергій Хлань

Окупанти блокують завезення продуктів на територію Херсонщини. Також вони продовжують викрадати людей, зокрема почастішали викрадення медиків. 

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

“Продовжують вишукувати колаборантів серед вчителів, готують для них курси у Криму і заохочують або залякують батьків школярів. Рашисти визнають, що зі школами у них не вийшло, є ті навчальні заклади, які зовсім не працюють, бо ніхто не погоджується на колаборацію. Щоправда, окупанти ще й замовчують, як багато шкіл і садочків вони просто знищили”, - повідомив Хлань.

Він зазначив, що росіяни обіцяють провести “референдум” до нового року - розглядають варіанти опитування на дому і не за один, а протягом декількох днів. 

Окупаційна влада шукає українських партизанів, навіть розпитують, хто купував жовту фарбу, щоб визначити, звідки з’являються проукраїнські символи у людних місцях. 

Нагадаємо, правоохоронними органами повідомлено про підозру мешканці Донеччини, яка у червні 2022 року добровільно погодилась на пропозицію окупантів і стала так званою "заступницею голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також