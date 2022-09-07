На Херсонщині почастішали викрадення медиків, - Хлань

В окупованій росіянами Херсонській області перебої зі світлом та водою.

Окупанти блокують завезення продуктів на територію Херсонщини. Також вони продовжують викрадати людей, зокрема почастішали викрадення медиків.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Продовжують вишукувати колаборантів серед вчителів, готують для них курси у Криму і заохочують або залякують батьків школярів. Рашисти визнають, що зі школами у них не вийшло, є ті навчальні заклади, які зовсім не працюють, бо ніхто не погоджується на колаборацію. Щоправда, окупанти ще й замовчують, як багато шкіл і садочків вони просто знищили”, - повідомив Хлань.

Він зазначив, що росіяни обіцяють провести “референдум” до нового року - розглядають варіанти опитування на дому і не за один, а протягом декількох днів.

Окупаційна влада шукає українських партизанів, навіть розпитують, хто купував жовту фарбу, щоб визначити, звідки з’являються проукраїнські символи у людних місцях.

Нагадаємо, правоохоронними органами повідомлено про підозру мешканці Донеччини, яка у червні 2022 року добровільно погодилась на пропозицію окупантів і стала так званою "заступницею голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області".