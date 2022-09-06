Росіяни посилюють репресії проти енергодарців, привезли спецпідрозділ Росгвардії, - розвідка

Затриманих жителів і полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС і міського суду.

Російські окупанти посилюють фільтраційні заходи та репресії проти населення в Енергодарі, оскільки не отримали від людей максимум лояльності та підтримки.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

Для цього в місто привезли спеціальний підрозділ Росгвардії. Росіяни за допомогою місцевих колаборантів складають списки, куди потрапляють колишні військові, ветерани АТО, співробітники силових структур, активісти і проукраїнськи налаштовані жителі.

"Затриманих мешканців міста та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду... Також відомо, що поранених рашистів розміщують у місцевому пологовому будинку. Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити у виробництві пропагандистських сюжетів для російські ЗМІ про "поранених цивільних в наслідок обстрілів ЗС України", - розповіли в ГУР.

Через постійні погрози з боку окупантів і страх за своє життя жителі Енергодара змушені масово виїжджати на підконтрольну Україні територію.

У розвідці кажуть - покидати Енергодар офіційно заборонено, але на блокпостах із рашистами можна "домовитися" за хабар. Він становить 5-7 тисяч доларів.

Більшість доріг навколо міста та берег Каховського водосховища заміновано, додали в розвідці.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі нині близько 12:20 пролунав потужний вибух. Після вибуху в місті одночасно зникли світло та водопостачання.

Згодом жителі повідомили про нові вибухи та влучання. Провокації здійснюють російські окупаційні війська.