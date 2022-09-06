Сумська ОВА передала громадам області будівельні матеріали на більше ніж 11 млн гривень

Один із “інструментів”, за допомогою которих громади Сумської області відновлюють інфраструктуру, є придбання будівельних матеріалів. На ці цілі з держбюджету Сумщині передбачено 135,672 млн гривень.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“На основі заявок, які надійшли від постраждалих громад до обласної військової адміністрації, ми сформували список із 18 позицій будівельних матеріалів”, - зазначив Живицький.

До списку увійшли деревина, скло, руберойд, шифер, цвяхи, металопрокат, піноблоки, цемент, пісок, щебінь, оцинковка, металочерепиця, склопакети, конструкційні матеріали тощо.

В програмі взяли участь 20 територіальних громад області:

Сумський район: Краснопільська, Лебединська, Сумська, Білопільська;

Охтирський район: Тростянецька, Чупахівська, Великописарівська, Чернеччинська, Кириківська, Боромлянська, Охтирська;

Конотопський район: Бочечківська, Путивльська, Конотопська, Дубов'язівська, Новослобідська;

Шосткинський район: Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська;

Роменський район: Коровинська.

Наразі Сумська ОВА передала громадам будівельні матеріали на більше ніж 11 млн гривень:

цегли на 2,018 млн гривень;

піску на 460,5 тис. гривень;

цементу на 613,8 тис. гривень;

щебню на 764,4 тис. гривень;

металочерепиці та профілю на 7,45 млн гривень.

Як раніше повідомлялось, у Міністерстві розвитку громад та територій України почали відбирати проєкти в межах "Програми з відновлення України".