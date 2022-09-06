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Ковінька, Халепа і Трясця: Притула показав "народні байрактари", які прибули в Україну

"...все тільки починається… насамперед, для наших ворогів. І їм це не сподобається!".

Ковінька, Халепа і Трясця: Притула показав "народні байрактари", які прибули в Україну
Фото: Telegram/Сергій Притула

Волонтер, шоумен Сергій Притула оприлюднив у Facebook відео з трьома безпілотниками Bayraktar, які вже прибули в Україну.

За словами волонтера, усім уже "роздали" імена.

"Знайомтесь: Ковінька, Халепа та Трясця. На кожному з трьох бортів є наліпки зі словами "Народний Байрактар" та із малюнком спеціального орнаменту вишивки, який розробила львівська майстриня. За домовленістю з МО, відео роботи цих пташок будуть спеціально марковані у повідомленнях в соцмережах", - розповів Притула.

Він наголосив, що "з нетерпінням будемо чекати на відео роботи цих байрактарів".

"Хтось міг би сказати, що сьогодні у нашому гучному проєкті поставлено крапку. Ми здійснили те, про що мріяли! Ми отримали те, чого так потребує наше Військо. Але насправді, все тільки починається… насамперед, для наших ворогів. І їм це не сподобається! "Народні Байрактари" стають на бойове чергування!", - підкреслив волонтер у своєму Facebook.

Він подякував усім благодійникам, українцям і компанії-виробнику за допомогу армії та закликав продовжувати підтримувати українських воїнів.

Нагадаємо, учора гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар повідомив, що поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і три безпілотники Bayraktar з акції Притули. 

На три "Народні Байрактари" українці зібрали гроші за три дні. Однак компанія-виробник Baykar надала їх Україні безкоштовно. На зібрані кошти фонд Притули купив "народний супутник" для розвідки.

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