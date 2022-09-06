Фото: Бердянська міська рада

В центральній частині окупованого росіянами Бердянська вдень 6 вересня лунали вибухи та стрілянина.

Про це з посиланням на повідомлення від місцевих написали в фейсбук Бердянської міської ради.

"Вибухи та стрілянина у центрі міста продовжуються. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції", – йдеться у повідомленні.

Прокремлівські медіа повідомили, що від вибуху постраждав ставленик окупантів – так званий комендант Бердянська Артем Бардін.

Фото: тг-канал Brd 24- Бердянск новости

Фото: тг-канал Brd 24- Бердянск новости

Фото: тг-канал Brd 24- Бердянск новости

Фото: тг-канал Brd 24- Бердянск новости

Нагадаємо, в минулому місяці в Бердянську відбувся підрив авто колаборанта Олександра Колєснікова. Вибух відбувся біля оздоровчого центру "Криворізький гірняк" у Бердянську.