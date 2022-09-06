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У центрі Бердянська лунали вибухи і стрілянина. Окупанти заявили про поранення "коменданта" міста

У бік центру їхали машини швидкої допомоги. 

Фото: Бердянська міська рада

В центральній частині окупованого росіянами Бердянська вдень 6 вересня лунали вибухи та стрілянина. 

Про це з посиланням на повідомлення від місцевих написали в фейсбук Бердянської міської ради. 

"Вибухи та стрілянина у центрі міста продовжуються. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції", – йдеться у повідомленні. 

Прокремлівські медіа повідомили, що від вибуху постраждав ставленик окупантів – так званий комендант Бердянська Артем Бардін. 

Фото: тг-канал Brd 24- Бердянск новости

Фото: тг-канал Brd 24- Бердянск новости

Фото: тг-канал Brd 24- Бердянск новости

Фото: тг-канал Brd 24- Бердянск новости

Нагадаємо, в минулому місяці в Бердянську відбувся підрив авто колаборанта Олександра Колєснікова. Вибух відбувся біля оздоровчого центру "Криворізький гірняк" у Бердянську. 

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