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В Україну повернулися ще 25 полеглих героїв

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

В Україну повернулися ще 25 полеглих героїв
Фото: minre.gov.ua

Тіла ще 25 загиблих українських військових повернули додому.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка, та низки силових структур України", – ідеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, 2 вересня ще 14 українських захисників, які перебували в російському полоні, повернулися додому. Серед звільнених – офіцер і військовий парамедик.

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