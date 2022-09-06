В Україну повернулися ще 25 полеглих героїв

Тіла ще 25 загиблих українських військових повернули додому.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка, та низки силових структур України", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня ще 14 українських захисників, які перебували в російському полоні, повернулися додому. Серед звільнених – офіцер і військовий парамедик.