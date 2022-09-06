РФ обстріляла дві громади Сумської області, у Херсонській сили оборони знищили ворожий склад, – обладміністрації

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській та Запорізькій областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Вночі й зранку під обстрілами Білопільська та Шалигинська громади Сумської області. Обстріли з мінометів та артилерії. Попередньо – без наслідків, детальна інформація уточнюється. Учора протягом дня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних громад, під час яких зафіксовано 39 прильотів із САУ та мінометів, також дві черги зі стрілецької зброї. На щастя, без втрат, йдеться у зведенні від обласних військадміністрацій станом на 8 ранку.

Росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. У Нікополі поранень зазнали двоє людей, один приватний будинок зруйнований, 11 приватних і 20 багатоповерхових пошкоджені. Пошкоджені також два ліцеї, садочок, центр технічної творчості, спортивний клуб, кілька газоводів низького тиску. Виведено з ладу кілька ліній електропередач – без світла 2 000 абонентів. У Марганецькій громаді – без постраждалих та руйнацій.

Уночі окупанти завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Загинула одна людина. По області протягом доби ворог завдавав ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському, Чугуївському районах. Виникали пожежі в приватних будинках, господарчих спорудах, відкритих територіях. З артилерії росіяни обстрілювали Дергачівську громаду, горів житловий будинок. У Золочівській громаді через обстріли виникла пожежа в приватному домоволодінні. Загинули двоє людей.

За ніч противник двічі вдавався до штурмових дій на Бахмутському напрямку, де тримають оборону захисники Луганської області. За ніч окупанти завдали двох ракетних ударів, здійснили вісім артобстрілів та 17 мінометних. Тричі росіяни застосовували РСЗВ, двічі – танк та один раз – БМП.

У Донецькій області вночі був обстріл Курахового, зруйнована школа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За добу обстріляні Бахмут, Авдіївка, Курахове, с. Хромове, с. Богоявленка. Пошкоджено багатоповерхівку і пʼять приватних житлових будинків, службовий автомобіль. По області четверо поранених цивільних за добу. Відсутнє газопостачання та частково вода і електрика. Обов'язкова евакуація населення триває.

У Миколаївській області вночі були обстріли околиці с. Явкине Баштанської громади. Влучили в склад із зерном фермерського господарства, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих немає, щодо пошкоджень інформація уточнюється. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих з’ясовується.

У Херсонській області силами ЗСУ знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти в Миколаївському та Бериславському районах. Ситуація в Херсонській області залишається напруженою.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, за минулу добу, противник завдав трьох ракетних та понад 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч з 5-го на 6-те вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Бахмуті та Костянтинівці.