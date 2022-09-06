Окупанти били по Дніпропетровській області "градами": поранено двох людей, понівечено дитсадок, ліцеї і будинки

За минулу ніч російська армія тричі обстріляла Дніпропетровську область. Били з "градів" по Нікопольському району.

Поранень зазнали двоє людей: чоловік і жінка. Їх госпіталізували, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", – написав він.

У місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, один будинок зруйновано.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм Обстріл на 6 вересня

"Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади уже працюють", – додав голова ОВА.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих та руйнацій.

Удень 5 вересня армія ворога стріляла по Дніпропетровській області "ураганами": загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень. Після цього ворог завдав ракетного удару по нафтобазі. Ракети знищили всі запаси палива Карпівської громади.