Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
В МЗС вдячні жителям Кельна і Праги, які виступили проти проведення проросійських мітингів у Німеччині і Чехії
В МЗС вдячні жителям Кельна і Праги, які виступили проти проведення проросійських мітингів у Німеччині і Чехії
ГоловнаСуспільствоЖиття

Цьогоріч очікується тепла осінь, у першій половині вересня збережеться літня погода

Погода протягом другої половини осені може бути нестійкою.

Цьогоріч очікується тепла осінь, у першій половині вересня збережеться літня погода
Фото: facebook.com/UkrHMC

Цього року очікується тепла і посушлива осінь на переважній території України.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі з посиланням на спеціалістів Українського гідрометеорологічного інституту.

Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою, порівняно з останніми десятиріччями.

Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені. Поступово тривалість дня зменшуватиметься, температура повітря, особливо нічна, знижуватиметься, зростатиме кількість затоків арктичного повітря і, відповідно, туманів, похмурих днів, заморозків, мряки.

Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів, насамперед в Карпатському регіоні.

Погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас.

Очікується, що в цьому році протягом вересня, особливо у його першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. Середня за місяць температура може бути на 1 градус Целься вищою, ніж протягом останніх 30 років. У південних і східних областях можливий дефіцит опадів, а на заході країни очікується нарешті довгоочікувана волога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також