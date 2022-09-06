Цьогоріч очікується тепла осінь, у першій половині вересня збережеться літня погода

Погода протягом другої половини осені може бути нестійкою.

Цього року очікується тепла і посушлива осінь на переважній території України.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі з посиланням на спеціалістів Українського гідрометеорологічного інституту.

Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою, порівняно з останніми десятиріччями.

Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені. Поступово тривалість дня зменшуватиметься, температура повітря, особливо нічна, знижуватиметься, зростатиме кількість затоків арктичного повітря і, відповідно, туманів, похмурих днів, заморозків, мряки.

Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів, насамперед в Карпатському регіоні.

Погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас.

Очікується, що в цьому році протягом вересня, особливо у його першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. Середня за місяць температура може бути на 1 градус Целься вищою, ніж протягом останніх 30 років. У південних і східних областях можливий дефіцит опадів, а на заході країни очікується нарешті довгоочікувана волога.