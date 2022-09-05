Літо 2022 року в Києві увійшло до п’ятірки найтепліших з 1881 року

Було встановлено вісім температурних рекордів, більшість з них – у червні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середня температура повітря цьогорічного літа в Києві склала +21,6ºС, що на 1,2ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило п’яту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми мав червень.

Найхолодніше було 18 липня, коли температура під ранок опустилась до +11,5°С, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 червня, коли температура після полудня піднялась до +34,4°С.

За літо було встановлено вісім температурних рекордів, більшість з них (чотири) – в червні.

Кількість опадів на проспекті Науки склала 142 мм, або 72 % кліматичної норми. Це літо також увійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Нагадаємо, серпень цього року став дев’ятим найтеплішим у Києві за 142 роки спостережень.