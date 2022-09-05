Велика Британія розширює програму підготовки українських військових: тривалість курсу буде збільшена із трьох до п'яти тижнів.
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що близько 4 700 військових уже пройшли підготовку у Великій Британії, але програма може охопити десятки тисяч.
"Навчальний курс швидко розвивався, і тепер ми продовжуємо його до п'яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром братимуть участь в активних бойових діях", – заявив міністр оборони Бен Воллес.
Додаткові два тижні тренувань дозволять пройти більш поглиблену підготовку. Українців підготують для міських боїв, окопної війни, операцій із використанням транспорту, будуть відпрацьовані вправи у змодельованій бойовій обстановці.
До програми навчання вже приєдналися Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія та Литва.
Нагадаємо, ЗСУ успішно відбили наступи ворога на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської області, а також створені сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.