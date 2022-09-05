Велика Британія розширює програму підготовки українських військових: тривалість курсу буде збільшена із трьох до п'яти тижнів.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що близько 4 700 військових уже пройшли підготовку у Великій Британії, але програма може охопити десятки тисяч.

Фото: Міністерство оборони Великої Британії Навчання українських воїнів проводять у підрозділах 11 бригади допомоги силам безпеки Британської армії та полку Королівських ВПС.

"Навчальний курс швидко розвивався, і тепер ми продовжуємо його до п'яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром братимуть участь в активних бойових діях", – заявив міністр оборони Бен Воллес.

Фото: Міністерство оборони Великої Британії Бен Уоллес

Додаткові два тижні тренувань дозволять пройти більш поглиблену підготовку. Українців підготують для міських боїв, окопної війни, операцій із використанням транспорту, будуть відпрацьовані вправи у змодельованій бойовій обстановці.

Фото: Міністерство оборони Великої Британії Навчання українських воїнів проводять у підрозділах 11 бригади допомоги силам безпеки Британської армії та полку Королівських ВПС.

До програми навчання вже приєдналися Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія та Литва.

Нагадаємо, ЗСУ успішно відбили наступи ворога на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської області, а також створені сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.