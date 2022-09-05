Підозру в причетності до вибуху на виставці зброї в Чернігові оголосили двом військовим

Двом військовослужбовцям оголосили підозру в причетності до поранення дітей на виставці зброї в Чернігові.

Один із них під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату і натиснути спусковий гачок, повідомили на сайті ДБР.

"У результаті пострілу постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти", – йдеться в повідомленні.

Друга підозра оголошена командиру цього військовослужбовця, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації.

Підозру оголошено щодо порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Особи були затримані, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 3 вересня в Чернігові на виставці на Валу близько 13.30 пролунав вибух. Було повідомлено, що причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.