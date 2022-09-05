Минулої доби російські військові обстріляли ракетами Харків, а також населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківщини.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. 4 вересня близько 18:30 внаслідок ракетного удару окупантів троє людей постраждали в Новобаварському районі міста. Ракета влучила в землю, однак вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та 10-поверховий багатоквартирний будинок”, – ідеться в повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Крім того, протягом минулої доби російські загарбники інтенсивно обстрілювали мирне населення міст і сіл Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти, виникали пожежі.

“У Богодухівському районі загинула жінка 58 років, рятувальники деблокували тіло з-під завалів будинку. В Ізюмському районі постраждали 72-річна жінка та три чоловіки 61, 70 та 66 років. У Харківському районі поранений чоловік 67 років”, – зазначив голова ОВА.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

За його інформацією, на лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових з реактивної та ствольної артилерії, використовує авіацію.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

“Наші захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь. У районі населених пунктів Семенівка та Куп'янськ окупанти зазнали серйозних втрат у живій силі та техніці. Крім того, влучним ударом ЗСУ знищено ворожий склад боєприпасів”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ворожого ракетного обстрілу, який стався вночі 4 вересня, виникла масштабна пожежа – горів ресторанний комплекс у Київському районі міста.