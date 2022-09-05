Двом російським військовослужбовцям повідомлено про підозру за розстріл цивільного в Гостомелі - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, у березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин по вул. Свято-Покровській окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт. Для розвантаження та переміщення боєприпасів вони намагалися залучити місцеве цивільне населення. Один з мешканців відмовився. Тоді окупанти з метою залякування відвели чоловіка у лісопосадку начебто для розстрілу. Коли місцевий вдруге відмовився допомагати загарбникам, один з командирів віддав підлеглому наказ розстріляти чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Наразі досудове розслідування у цій справі триває.
Нагадаємо, у Бучі виявили рештки ще двох вбитих росіянами мирних жителів. На місці злочину виявлено два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку і три ключі на металевому тримачі.