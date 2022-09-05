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Двом російським військовослужбовцям повідомлено про підозру за розстріл цивільного в Гостомелі - Офіс генпрокурора

Один з командирів окупантів віддав підлеглому наказ розстріляти цивільного чоловіка, який відмовився їм допомагати.

Двом російським військовослужбовцям повідомлено про підозру за розстріл цивільного в Гостомелі - Офіс генпрокурора
Гостомель (ілюстративне фото)
Фото: Макс Требухов

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин по вул. Свято-Покровській окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт. Для розвантаження та переміщення боєприпасів вони намагалися залучити місцеве цивільне населення. Один з мешканців відмовився. Тоді окупанти з метою залякування відвели чоловіка у лісопосадку начебто для розстрілу. Коли місцевий вдруге відмовився допомагати загарбникам, один з командирів віддав підлеглому наказ розстріляти чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, у Бучі виявили рештки ще двох вбитих росіянами мирних жителів. На місці злочину виявлено два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку і три ключі на металевому тримачі.

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