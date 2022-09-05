Двом російським військовослужбовцям повідомлено про підозру за розстріл цивільного в Гостомелі - Офіс генпрокурора

Один з командирів окупантів віддав підлеглому наказ розстріляти цивільного чоловіка, який відмовився їм допомагати.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин по вул. Свято-Покровській окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт. Для розвантаження та переміщення боєприпасів вони намагалися залучити місцеве цивільне населення. Один з мешканців відмовився. Тоді окупанти з метою залякування відвели чоловіка у лісопосадку начебто для розстрілу. Коли місцевий вдруге відмовився допомагати загарбникам, один з командирів віддав підлеглому наказ розстріляти чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, у Бучі виявили рештки ще двох вбитих росіянами мирних жителів. На місці злочину виявлено два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку і три ключі на металевому тримачі.