У Мінреінтеграції розповіли про оновлений порядок виїзду на окуповані території у Запорізькій області

Колону для виїзду на ТОТ формують щодня на майданчику в Запоріжжі.

У Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій розповіли про оновлений порядок виїзду на окупавані території через місто Василівка у Запорізькій області.

Виїзд на ТОТ і переміщення вантажів здійснюється у складі колон через визначений КПП у Степногірську. Потрібна перепустка комендатури. Вона дійсна тільки в межах Василівського району.

Для перевезення гуманітарних вантажів на ТОТ потрібна довідка від голови територіальної громади.

У пункті пропуску комендатури військовослужбовці та правоохоронці мають право проводити огляд осіб, речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.

Колону для виїзду на ТОТ формують щодня на майданчику в Запоріжжі (Оріхівське шосе, 36) з 07:00 до 17:00 год.

Колони авто з території комендатури до Степногірська супроводжує Нацполіція. На маршруті не роблять зупинок.

Перевага на включення до колони насамперед надається евакуаційному транспорту та вантажівкам із гумдопомогою. Для включення до неї того чи іншого транспорту потрібне окреме рішення комендатури.

вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т;

автобусів, обладнаних місцями для сидіння в кількості понад 22 (крім евакуаційного транспорту).

Виїзд на ТОТ через Василівську комендатуру заборонений для:

Дотримання цього порядку забезпечують представники комендатури.

Нагадаємо, бійці спецназу провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). Як наслідок було знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які російські окупанти використовували для місць базування.