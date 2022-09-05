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Росія завдала ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині

Окупанти випустили дві крилаті ракети.

Росія завдала ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

Росія випустила дві крилаті ракети по нафтобазі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у соцмережах керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Приблизно о 19 годині вечора у Криворізькому районі ворог завдав два ракетні удари крилатими ракетами по нафтобазі. Знищено великий запас палива. Рятувальники приступають до локалізації пожежі", - розповів Вілкул.

За його словами, на місці працюють усі оперативні служби, наслідки обстрілів встановлюються.

В обласному управлінні ДСНС додали, що під обстріл потрапила Карпівська громада. Ракети знищили всі запаси палива. 

Нагадаємо, удень 5 вересня російська армія обстріляла з "ураганів" Криворізький район Дніпропетровської області. В результаті в Апостоловому загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

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