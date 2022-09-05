Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
ГоловнаСуспільствоПодії

Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС

"Дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру".

Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС
Фото: пресслужба Енергоатома

У НАЕК "Енергоатом" спростували інформацію про начебто втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС.

Про це йдеться на Telegram-каналі компанії. 

В НАЕК заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру деякий час зранку внаслідок збою інтернет зв‘язку", - пояснили в Енергоатомі.

Нагадаємо, сьогодні через пожежу, спричинену російськими обстрілами, відімкнули останню лінію, яка з'єднувала вузол Запорізької АЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України.

В результаті довелося розвантажити і відключити від мережі енергоблок №6, який живив власні потреби ЗАЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також