Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС

"Дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру".

У НАЕК "Енергоатом" спростували інформацію про начебто втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС.

Про це йдеться на Telegram-каналі компанії.

В НАЕК заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру деякий час зранку внаслідок збою інтернет зв‘язку", - пояснили в Енергоатомі.

Нагадаємо, сьогодні через пожежу, спричинену російськими обстрілами, відімкнули останню лінію, яка з'єднувала вузол Запорізької АЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України.

В результаті довелося розвантажити і відключити від мережі енергоблок №6, який живив власні потреби ЗАЕС.