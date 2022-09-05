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Росія вдарила "ураганами" по Дніпропетровській області. Є загибла та поранені

Потерпілі – у важкому стані. 

Росія вдарила "ураганами" по Дніпропетровській області. Є загибла та поранені
Ілюстративне фото попереднього обстрілу Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Удень 5 вересня російська армія обстріляла з "ураганів" Криворізький район Дніпропетровської області

В Апостоловому загинула жінка, ще троє людей поранені. Такі попередні дані в Телеграм написав голова ОВА Валентин Резніченко. 

"Всі вони у лікарні у тяжкому стані. У місті понівечений газовід – сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали. У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства", – написав він.

Нагадаємо, що Дніпропетровська область зазнала ворожого обстрілу і вночі. З важкої артилерії був обстріляний Нікопольський район, пошкоджено до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені дев’ять будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. 

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