Росія вдарила "ураганами" по Дніпропетровській області. Є загибла та поранені

Удень 5 вересня російська армія обстріляла з "ураганів" Криворізький район Дніпропетровської області.

В Апостоловому загинула жінка, ще троє людей поранені. Такі попередні дані в Телеграм написав голова ОВА Валентин Резніченко.

"Всі вони у лікарні у тяжкому стані. У місті понівечений газовід – сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали. У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства", – написав він.

Нагадаємо, що Дніпропетровська область зазнала ворожого обстрілу і вночі. З важкої артилерії був обстріляний Нікопольський район, пошкоджено до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені дев’ять будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе.