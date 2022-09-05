У Кремлі заявили, що Європа матиме проблеми з газом, поки не зніме санкції

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу по "Північному потоку" зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції проти Росії, запроваджені за її військову агресію проти України.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Велику Британію. Інших причин, які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує. Лишився робочим тільки один агрегат, і той дає збої, і там відбуваються поломки, і це призводить до зупинки прокачування", - сказав Пєсков.

Він також додав, що причиною, яка заважає обслуговувати газопровід, є санкції.

У Пєскова поцікавилися, чи можна говорити, що питання прокачування газу "Північним потоком" повністю залежить від санкцій і поставки відновляться, якщо ці санкції будуть зняті або пом'якшені.

"Безумовно, ті самі санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщувати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії і таке інше, саме ці санкції, які запровадили західні держави, довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз" , - відповів речник Кремля.

Нагадаємо, 2 вересня "Газпром" оголосив про закриття газопроводу "Північний потік" до Німеччини на невизначений термін. Газовий монополіст мотивує це тим несправностями єдиної газової турбіни, які необхідно усунути.

Однак, в Єврокомісії вважають, що "Газпром" закрив “Північний потік” під обманним приводом.

Речник Європейської комісії Ерік Мамер зазначив, що така поведінка доводить цинізм Росії, оскільки вона спалює газ замість того, щоб виконувати свої контракти.