Ердоган звинувачує Грецію в “окупації” демілітаризованих островів в Егейському морі

Туреччина готова “зробити все, що необхідно”, коли прийде час.

Президент Туреччини Таїп Ердоган звинуватив Грецію в окупації островів в Егейському морі, які мають демілітаризований статус.

Про це пише Reuters.

Він заявив, що Туреччина готова “зробити все, що необхідно”, коли прийде час.

Нещодавно Анкара звинуватила Афіни в озброєнні демілітаризованих островів Егейського моря. Греція звинувачення спростувала. Водночас раніше Ердоган не звинувачував країну в окупації островів.

“Ваша окупація островів не зв’язує нас. Коли настане час, година, ми зробимо все, що необхідно”, – сказав тепер Ердоган, виступаючи в північній провінції Самсун.

Греція відреагувала, заявивши, що не буде повторювати Туреччину в її “обурливій щоденній гірці” заяв і погроз.

“Ми поінформуємо наших союзників і партнерів про зміст провокаційних заяв... щоб було зрозуміло, хто підриває згуртованість нашого альянсу в небезпечний період”, – заявили в МЗС.

Нещодавно Туреччина заявила, що грецькі сили перслідують її літаки. Анкара заявила, що системи ППО С-300, які використовує Греція, були націлені на турецькі літаки під час звичайних польотів.

Анкара стверджує, що острови Егейського моря були передані Греції згідно з договорами 1923 і 1947 років за умови, що вона не озброює їх.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що позиція Туреччини, яка ставить під сумнів суверенітет Греції над островами, є “абсурдною”.

Туреччина та Греція, є членами НАТО та історичними суперниками. Країни мають суперечки щодо різноманітних питань: від авіаперельотів і статусу островів Егейського моря до морських кордонів і вуглеводневих ресурсів у Середземному морі, а також етнічно розколеного Кіпру.