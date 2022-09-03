Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк
Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк
​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
​Шість місяців
​Шість місяців
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
У Донецьку пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
У Донецьку пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу
Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу
ГоловнаКультура

Митрополит Київський Епіфаній вперше прибув до Греції у якості предстоятеля церкви

Це ще один крок до визнання ПЦУ світовим православ'ям.

Митрополит Київський Епіфаній вперше прибув до Греції у якості предстоятеля церкви
Фото: pomisna.info

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній прибув до Греції як глава автокефальної церкви.

Про це повідомив сам митрополит у Twitter.

"Вперше як Предстоятель автокефальної Православної Церкви України прибув до Греції, щоби разом зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та Афінським Архієпископом Ієронімом, ієрархами, духовенством та вірними трьох Православних Церков засвідчити нашу непохитну духовну єдність", - зазначив владика.

Нагадаємо, раніше Священний синод ПЦУ затвердив лист до Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятелів помісних церков з проханням позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також