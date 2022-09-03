Митрополит Київський Епіфаній вперше прибув до Греції у якості предстоятеля церкви

Це ще один крок до визнання ПЦУ світовим православ'ям.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній прибув до Греції як глава автокефальної церкви.

Про це повідомив сам митрополит у Twitter.

"Вперше як Предстоятель автокефальної Православної Церкви України прибув до Греції, щоби разом зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та Афінським Архієпископом Ієронімом, ієрархами, духовенством та вірними трьох Православних Церков засвідчити нашу непохитну духовну єдність", - зазначив владика.

Вперше як Предстоятель автокефальної Православної Церкви України прибув до Греції, щоби разом зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та Афінським Архієпископом Ієронімом, ієрархами, духовенством та вірними трьох Православних Церков засвідчити нашу непохитну духовну єдність. pic.twitter.com/3Juk31q2LI — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) September 3, 2022

Нагадаємо, раніше Священний синод ПЦУ затвердив лист до Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятелів помісних церков з проханням позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу.