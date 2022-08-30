Під Полтавою знайдено велику кількість скіфських артефактів

Під час робіт на території Котелевської громади на Полтавщині співробітники історико-культурного заповідника "Більськ" виявили археологічні об’єкти, які належали скіфам.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами представників заповідника, у ході масштабних рятувальних археологічних робіт на поселенні Котельва II досліджено площу понад 360 кв. метрів та виявлено 40 археологічних об’єктів (зернові та сміттєві ями, різноманітні будівлі господарського призначення).

Осель виявити не вдалось. Учені припускають, що вони були знищені під час розробки кар’єру, який діяв на цій території в минулі роки.

Серед виявлених предметів – прясла та уламки місцевої скіфської кераміки, а також вражаюча кількість наконечників стріл.

"Переважна кількість археологічного матеріалу датується скіфським часом, з хронологічними межами кінця VI – першої половини V століття до нової ери. Цікаво, що в розкопі було знайдено уламки античної кераміки (центри виробництва – Клазомен, Хіос, Фасос, Абдер). Трапилося також кілька фрагментів грецького столового посуду з Аттики та Ольвії", –зазначив Укрінформу керівник заповідника Ігор Корост.

За його словами, завдяки проведеним дослідженням вдалося привернути увагу до збереження цього поселення. Роботи з видобутку піску на кар’єрі припинено, а саму пам’ятку занесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Повідомляється, що під час розкопок на ще одній пам’ятці (поселення Старий Кар’єр) на Котелевщині археологами також було виявлено та досліджено житло епохи пізньої бронзи, якому понад 3300 років.

Скіфське городище поблизу села Більськ більшість істориків пов’язують із описаним давньогрецьким істориком Геродотом поселенням Гелон–- важливим торговим центром, заснованим переселенцями із Греції – гелонами.

Згідно з Геродотом, Гелон був великим і добре захищеним містом. Його периметр становив близько 22−26 км і був захищений дерев’яною стіною.

Про місцезнаходження поселення досі сперечаються. Не всі дослідники погоджуються з думкою, що місто було розташоване на території сучасної Полтавської області. Проте на користь цієї версії говорять численні археологічні знахідки, зокрема залишки захисної стіни.

Археологічні дослідження об’єкта було започатковано в 1906 році відомим фахівцем у цій сфері Василем Городцовим.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти знищують тисячолітні скіфські кургани в Херсонській області, обладнуючи на їхньому місці вогневі позиції.

Крім того, правоохоронці вилучили археологічні скарби у колишнього керівника Криму. Зокрема, у своїй "колекції" він мав більше скіфських мечів, ніж Національному музеї історії України.

Також під час проведення фортифікаційних робіт в Одесі бійці тероборони знайшли стародавні амфори. Артефакти були передані Одеському археологічному музею НАН України.