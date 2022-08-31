У Лісабоні проходить виставка українського сучасного мистецтва “Подаруй мені завтра”

24 серпня у столиці Португалії відкрилася виставка сучасного українського мистецтва “Give me tomorrow” (“Подаруй мені завтра”). Її організаторами виступили українська галерея Щербенко Арт Центр та магазин товарів українського виробництва Conceptiсa Lisbon.

На виставці презентували роботи таких українських художників, як Тереза Барабаш, Kinder Album, Володимир Сай, Артем Волокітін, Василина Врублевська, Олег Дімов, Дмитро Євсєєв, Алевтина Кахідзе, Марія Куліковська, Зоя Лактіонова, Женя Лаптій, Тетяна Малиновська, Альона Науменко, Марія Прошковська, Влада Ралко, Станіслав Туріна, Марина Талютто, Ярема Малащук та Роман Хімей, Ліліт Саркісян. Також на виставці були представлені скляний посуд ручної роботи Yakush та продукти української дизайнерки Надії Дзяк.

Фото: надано організаторами

Виставка проходить у приміщенні Conceptiсa і триватиме до 5 вересня.

Нагадаємо, 8 вересня ярмарок viennacontemporary відкриється із програмою STATEMENT UKRAINE.