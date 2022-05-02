Окупанти знищують скіфські кургани на Херсонщині, обладнуючи на їхньому місці вогневі позиції

Окупанти знищують тисячолітні скіфські кургани в Херсонській області, обладнуючи на їхньому місці вогневі позиції.

Про це повідомила Херсонська обласна інспекція з охорони пам'яток історії та культури.

Інспектори провели моніторинг об'єктів культурної спадщини на території області – від кордону із Запорізькою областю (с. Дружбівка) до кордону з Миколаївською областю (с. Давидів Брід).

Пам’ятки військової історії, крім тих, що розташовані в зоні активних бойових дій, не постраждали.

“Пам'ятки археології (кургани), розташовані вздовж автошляхів, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", – йдеться в повідомленні.

В інспекції додали, що над пам'ятником першим механізаторам в Олешках майорить червоний прапор.