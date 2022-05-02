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Окупанти знищують скіфські кургани на Херсонщині, обладнуючи на їхньому місці вогневі позиції

Інспектори провели моніторинг об'єктів культурної спадщини на території області.

Окупанти знищують скіфські кургани на Херсонщині, обладнуючи на їхньому місці вогневі позиції
Фото: uk.wikipedia.org

Окупанти знищують тисячолітні скіфські кургани в Херсонській області, обладнуючи на їхньому місці вогневі позиції.

Про це повідомила Херсонська обласна інспекція з охорони пам'яток історії та культури. 

Інспектори провели моніторинг об'єктів культурної спадщини на території області – від кордону із Запорізькою областю (с. Дружбівка) до кордону з Миколаївською областю (с. Давидів Брід).

Пам’ятки військової історії, крім тих, що розташовані в зоні активних бойових дій, не постраждали.

“Пам'ятки археології (кургани), розташовані вздовж автошляхів, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", – йдеться в повідомленні.

В інспекції додали, що над пам'ятником першим механізаторам в Олешках майорить червоний прапор.

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