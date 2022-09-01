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Фрідріх Гаєк. «Шлях до рабства». Уривок

У серпні у видавництві “Наш Формат” вийшла друком книжка австрійського філософа Фрідріха Гаєка “Шлях до рабства”. Вона була настільною книжкою Марґарет Тетчер, її не раз перечитував Рональд Рейґан. Фрідріх Гаєк розповідає, чому на верхівці часто опиняються не найкращі кандидати, і показує, як колективізм веде до рабства. Перший крок на цьому шляху — відмова від економічної свободи. 

Який зв’язок між економічними процесами й тоталітаризмом? Що спільного в історії

Німеччини, Італії та СРСР? Чому антисемітизм і розкуркулення однакові за суттю? Які

уроки мають засвоїти українці, щоб уникнути помилок минулого, захистити власну

свободу й розбудувати економіку? Відповіді на ці питання можна знайти у цій книжці. Її перекладено понад 20 мовами; це видання є першим перекладом українською.

LB.ua публікує фрагмент книжки.

Фото: Наш Формат

Кінець правди

“Дуже важливо, що націоналізація думки скрізь іде пліч-о-пліч з націоналізацією промисловості.” Едвард Карр.

Щоб змусити всіх якнайкраще служити єдиній системі цілей, передбачених соціальним планом, необхідно, щоб люди в ці цілі повірили. Для ефективного функціонування тоталітарної системи недостатньо змусити кожного працювати на спільні цілі. Дуже важливо, щоб люди визнали їх за свої. Переконання, відповідно дібрані для людей і їм нав’язані, мають стати їхніми внутрішніми переконаннями, загальним віруванням, завдяки якому всі люди повинні, наскільки це можливо, діяти спонтанно так, як того хоче планувальник. Відчуття пригніченості в тоталітарних країнах не таке гостре, як уявляє більшість людей, що живуть в умовах лібералізму, адже тоталітарні уряди досягли успіху, змушуючи людей думати так, як потрібно владі. Певна річ, для цього застосовують пропаганду в її найрізноманітніших формах. Технології пропаганди настільки добре відомі, що ми не будемо на цьому зупинятися. Важливо тільки підкреслити, що ані пропаганда, ані технології, які вона залучає, не є специфічною особливістю тоталітаризму. Властиве для тоталітаризму використання будь-якої пропаганди для досягнення єдиної мети суттєво змінює її природу і наслідки застосування. Усі інструменти пропаганди діють скоординовано, щоб впливати на населення в одному напрямку, щоб досягти так званого Gleichschaltung— поєднання всіх у єдину ідеологічну систему. У результаті ефект від пропаганди в тоталітарних країнах відрізняється від пропаганди, яку ведуть в інтересах різних суб’єктів незалежні агентства в умовах конкуренції, не тільки масштабом впливу, а й за своєю суттю. Коли всі джерела інформації перебувають під єдиним контролем, ідеться вже не просто про здатність переконати людей у чомусь. Досвідчений пропагандист здатен на свій розсуд формувати свідомість людей, і навіть найрозумніші й найбільш незалежні з них не можуть повністю уникнути цього впливу, якщо їх надовго відрізати від інших джерел інформації. І хоча в тоталітарних державах такий статус пропаганди справді дає їй унікальну владу над свідомістю людей, її специфічній моральний вплив зумовлений не технологіями, а метою і розмахом тоталітарної пропаганди. Якби її ефект зводився лише до індоктринації, нав’язування людям певної системи цінностей, на яку спрямовані спільні соціальні зусилля, пропаганда була б не більше ніж каналом поширення характерних рис колективістської моралі, які ми розглянули раніше. Якби метою пропаганди було б просто навчити людей чітко визначеного й усеохопного морального кодексу, питання полягало б тільки в тому, хороший цей кодекс чи поганий. Ми вже переконалися, що моральні принципи тоталітарного суспільства навряд чи можуть нас привабити, і навіть прагнення до рівності засобами керованої економіки може призвести лише до офіційно нав’язаної нерівності, тобто авторитарного визначення статусу кожної особи в новій ієрархічній системі, коли більшість гуманітарних елементів нашої моралі, як-то повага до людського життя, немічних і людини взагалі, просто зникнуть. Хай як огидно це для більшості людей і хай навіть тут ідеться про підміну моральних стандартів, це не завжди можна назвати повністю антиморальним. Деякі особливості такої системи цінностей можуть навіть викликати симпатію в затятих моралістів консервативного штибу, які віддадуть їм перевагу порівняно з пом’якшеними стандартами ліберального суспільства. Наслідки тоталітарної пропаганди, які ми маємо тепер розглянути, значно глибші й більш руйнівні. Вони нищать усі моральні принципи, бо підривають одну з фундаментальних засад будь-якої моралі — відчуття правди й повагу до неї. Природа її місії не дає тоталітарній пропаганді обмежитися лише цінностями, поглядами й моральними переконаннями, у яких кожна людина більш-менш підлаштовується під погляди, поширені в її спільноті. Вона охоплює також сферу фактів, на які людська свідомість реагує зовсім інакше. Ми говоримо ось про що. По-перше, щоб змусити людей прийняти офіційно визначені цінності, їх необхідно підтвердити, тобто показати їхній зв’язок із цінностями, уже усталеними серед людей, а для цього зазвичай необхідно залучити судження про причиново-­наслідковий зв’язок між засобами й цілями. По-друге, відмінності між цілями й засобами, між метою і заходами для її досягнення у реальному житті насправді ніколи так однозначно не визначені, як декларують у загальних дискусіях на цю тему. Отож потрібно, щоб люди дійшли згоди не лише щодо кінцевих цілей, а й щодо поглядів на конкретні обставини й можливість ужити конкретних заходів задля реалізації поставлених завдань.

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Автор: Фрідріх Гаєк (1899—1992), австрійський економіст, політичний філософ, прихильник економічного лібералізму й вільного ринку, критик соціалізму. Написав 18 наукових праць. У 1974 році здобув Нобелівську премію з економіки.

Перекладач: Сергій Рачинський, журналіст, аналітик Інституту демократії імені Пилипа Орлика.

Дизайнер обкладинки: Костянтин Марценківський.

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