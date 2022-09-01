195 з них – християнські.

З початку російської агресії 205 релігійних споруд України зазнали руйнувань.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

За інформацією Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, щонайменше 205 релігійні споруди у 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань: церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України.

5 зі 205 ушкоджених споруд – мусульманські, 5 іудейські, решта 195 – християнські.

29 належать протестантським спільнотам, 20 — Православній Церкві України (ПЦУ), чотири — Римсько-Католицькій Церкві (РКЦ), три — Українській Греко-Католицькій Церкві (УГКЦ). Сім споруд належать спільнотам Свідків Єгови.

68% (132 об’єктів) зі 195 ушкоджених християнських споруд, що були повністю або частково зруйновані внаслідок нападу росії, належать Українській Православній Церкві (УПЦ).

Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд у Луганській (56) та Донецькій (48) областях. Після них ‒ Київська (34) та Харківська (25) області.

“З підсумками моніторингу, що проводять Держслужба і Майстерня академічного релігієзнавства, можна ознайомитись за допомогою інтерактивної мапи”, – йдеться у повідомленні.

Також можна переглянути повний перелік споруд релігійних спільнот України, що зазнали руйнувань.

Нагадаємо, міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що наша країна потребує 250 млн доларів для підтримки та захисту культури та медіа.