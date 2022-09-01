В Україні створять мережу регіональних представництв Уповноваженого з питань зниклих безвісти

Майже у всіх областях України відкриються представництва офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні у Мінреінтеграції відбулася перша настановча нарада з регіональними координаторами, під час якої йшлося про роботу представництв на місцях.

“Іноді для успішного пошуку людини важлива кожна секунда, якої не можна гаяти. Розширивши команду, ми зможемо оптимізувати та пришвидшити роботу”, – заявив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Вже з понеділка координатори зможуть приступити до виконання своїх обов’язків. Налагодити з ними зв’язок можна через гарячу лінію Уповноваженого.

“Телефон гарячої лінії кол-центру: 0 800 339 247 або ж у вигляді смс-повідомлень за номером: 095 896 0421 у Viber та Telegram”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні Олег Котенко заявив про те, що в Україні понад 7 тис. військових вважаються зниклими безвісти.