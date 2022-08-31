ГУ розвідки звернулось по допомогу до мешканців тимчасово окупованого Криму

Головне управління розвідки попросило кримчан надати інформацію, котра може допомогти у звільненні півострова від російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони.

“Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування”, - йдеться у повідомленні.

Розвідників цікавлять:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),

осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Як раніше повідомляло ГУ розвідки, військові комісаріати Московської та Ленінградської областей, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки щодо масового призову на військову службу місцевих жителів.