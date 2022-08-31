Українські захисники відбили наступи росіян на Бахмут, Кодему, Авдіївку та низку інших населених пунктів, - Генштаб

На деяких напрямках окупанти велику увагу приділяють розвідці за допомогою БпЛА.

Українські військові відбили низку ворожих наступів на чотирьох напрямках фронту.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.

На Харківському рашисти здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Прудянки.

На Бахмутському Сили оборони відбили спроби наступу росіян на Веселу Долину, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодему.

На Авдіївському загарбникам не вдалося просунутися на Авдіївку, Первомайське, Красногорівку та Мар’їнку. Вони зазнали втрат і відійшли.

А на Новопалівському окупанти безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення у районі Побєди.

За даними Генштабу, ситуація на інших керунках фронту станом на 18.00 31 серпня така:

на Волинському, Поліському та Сіверському - обстановка без суттєвих змін. Росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай і Блешня Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області. Продовжують вести повітряну розвідку БпЛА прикордонних районів України;

- обстановка без суттєвих змін. Росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай і Блешня Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області. Продовжують вести повітряну розвідку БпЛА прикордонних районів України; на Харківському рашисти з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка. Завдали авіаударів по Руських Тишках;

рашисти з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка. Завдали авіаударів по Руських Тишках; на Слов’янському російська армія намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ. Тим часом ворожого вогневого впливу зазнали позиції Сил оборони в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. Авіаудару росіяни завдали біля Вірнопілля;

російська армія намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ. Тим часом ворожого вогневого впливу зазнали позиції Сил оборони в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. Авіаудару росіяни завдали біля Вірнопілля; на Краматорському ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії території неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка;

ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії території неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка; на Бахмутському окупанти обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми;

окупанти обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми; на Авдіївському напрямку загарбники здійснювали обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки;

напрямку загарбники здійснювали обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки; на Новопавлівському було зафіксовано ворожі обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка;

було зафіксовано ворожі обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка; на Запорізькому обстрілів рашистів зазнали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам’янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка. Росія задіяла авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки;

обстрілів рашистів зазнали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам’янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка. Росія задіяла авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки; на Південнобузькому окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні займаних позицій, поповнюють втрати і відновлюють логістичне забезпечення. Здійснили обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине, Добрянка та Тополине. Авіаударів рашистів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгине і Плотницьке. Значну увагу окупанти приділяють повітряній розвідці БпЛА;

окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні займаних позицій, поповнюють втрати і відновлюють логістичне забезпечення. Здійснили обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине, Добрянка та Тополине. Авіаударів рашистів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгине і Плотницьке. Значну увагу окупанти приділяють повітряній розвідці БпЛА; в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання РФ основні зусилля зосереджує на підтриманні сприятливого оперативного режиму. Також блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, у Херсонській області тривають активні бойові дії, ситуація лишається важкою.

Тим часом на Харківщині воїни Нацгвардії знищили російську самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" разом з боєприпасами.