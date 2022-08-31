В Україні створили робочу групу, яка буде координувати санкції проти Росії

До її складу увійшли представники провідних міністерств і відомств, головою призначили першого віцепрем’єр-міністра Юлію Свириденко.

В Україні створили Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

До складу групи увійшли представники провідних міністерств і відомств. Головою було призначено першого віцепрем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Створення такої "санкційної групи" має на меті прискорити накладення санкцій на Росію, які ініційовані багатьма органами державної влади і перебувають на різних стадіях ухвалення. Зокрема, мова йде про санкції проти ядерних терористів, військових злочинців, а також арешт на користь України мільярдних російських статків.

На першому засіданні група вирішила впорядкувати вже існуючі ініціативи щодо санкцій. Також вона надаватиме рекомендації щодо прийняття остаточних обмежувальних рішень. Крім цього, група рекомендувала винести на найближче засідання Кабміну пропозиції щодо санкцій проти російських олігархів, посадових осіб і пропагандистів. Звернули увагу на обмежувальні заходи і для осіб, пов’язаних із "Росатомом".

Група взяла в роботу санкційний список Міністерства закордонних справ, який підготували для синхронізації із заходами партнерів України.

Нагадаємо, напередодні Кабмін схвалив пропозиції про застосування персональних санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила та ще семи її представників.

Днями глава МЗСУ Дмитро Кулеба відвідав Швецію та Чехію задля консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на РФ.