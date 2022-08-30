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Уряд схвалив застосування санкцій проти Кирила і ще 7 представників РПЦ, тепер слово за РНБО і Зеленським

Перелік підготували Мінкульт і Держслужба з етнополітики та свободи совісті.

Уряд схвалив застосування санкцій проти Кирила і ще 7 представників РПЦ, тепер слово за РНБО і Зеленським
Фото: EPA/UPG

Кабмін схвалив пропозиції про застосування персональних санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила та ще семи її представників. 

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

У перелік, який підготували Мінкульт і Держслужба з етнополітики та свободи совісті, внесли:

  • керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви митрополита Волоколамського Іларіона;
  • заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви протоієрея Миколи Балашова;
  • митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона;
  • архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви Питирима;
  • протоієрея російської православної церкви, письменника, проповідника та педагога Артемія Владімірова;
  • митрофорного протоієрея російської православної церкви, проповідника, телеведучого Андрія Ткачова;
  • російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Олексія Осипова.

Термін дії санкцій - 10 років.

Наразі запропонований список має розглянути ще Рада національної безпеки та оборони та Президент України Володимир Зеленський. Якщо вони його погодять, Україна звернеться із переліком до міжнародної спільноти, аби ввести такі ж санкції в інших країнах.

"Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, а також призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді державного майна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів та ін.

Нагадаємо, у червні посли Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій, але з нього на вимогу Угорщини виключили предстоятеля РПЦ Кирила.

Згодом в МЗС заявили що Україна буде працювати над тим, щоб на російського патріарха в майбутньому таки наклали санкції.

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