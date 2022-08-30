Уряд схвалив застосування санкцій проти Кирила і ще 7 представників РПЦ, тепер слово за РНБО і Зеленським

Кабмін схвалив пропозиції про застосування персональних санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила та ще семи її представників.
Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.
У перелік, який підготували Мінкульт і Держслужба з етнополітики та свободи совісті, внесли:
- керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви митрополита Волоколамського Іларіона;
- заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви протоієрея Миколи Балашова;
- митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона;
- архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви Питирима;
- протоієрея російської православної церкви, письменника, проповідника та педагога Артемія Владімірова;
- митрофорного протоієрея російської православної церкви, проповідника, телеведучого Андрія Ткачова;
- російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Олексія Осипова.
Термін дії санкцій - 10 років.
Наразі запропонований список має розглянути ще Рада національної безпеки та оборони та Президент України Володимир Зеленський. Якщо вони його погодять, Україна звернеться із переліком до міжнародної спільноти, аби ввести такі ж санкції в інших країнах.
"Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, а також призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді державного майна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів та ін.
Нагадаємо, у червні посли Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій, але з нього на вимогу Угорщини виключили предстоятеля РПЦ Кирила.
Згодом в МЗС заявили що Україна буде працювати над тим, щоб на російського патріарха в майбутньому таки наклали санкції.