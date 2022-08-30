Уряд схвалив застосування санкцій проти Кирила і ще 7 представників РПЦ, тепер слово за РНБО і Зеленським

Перелік підготували Мінкульт і Держслужба з етнополітики та свободи совісті.

Кабмін схвалив пропозиції про застосування персональних санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила та ще семи її представників.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

У перелік, який підготували Мінкульт і Держслужба з етнополітики та свободи совісті, внесли:

керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви митрополита Волоколамського Іларіона;

заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви протоієрея Миколи Балашова;

митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона;

архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви Питирима;

протоієрея російської православної церкви, письменника, проповідника та педагога Артемія Владімірова;

митрофорного протоієрея російської православної церкви, проповідника, телеведучого Андрія Ткачова;

російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Олексія Осипова.

Термін дії санкцій - 10 років.

Наразі запропонований список має розглянути ще Рада національної безпеки та оборони та Президент України Володимир Зеленський. Якщо вони його погодять, Україна звернеться із переліком до міжнародної спільноти, аби ввести такі ж санкції в інших країнах.

"Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, а також призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді державного майна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів та ін.

Нагадаємо, у червні посли Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій, але з нього на вимогу Угорщини виключили предстоятеля РПЦ Кирила.

Згодом в МЗС заявили що Україна буде працювати над тим, щоб на російського патріарха в майбутньому таки наклали санкції.