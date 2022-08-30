Росіяни воюють "за унітаз б/в і порцію "Боярышника".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав п’ять основних відмінностей між Україною і Росією, які є вирішальними у війні.

Про це йдеться в дописі Секретаря РНБО у Facebook.

Серед відмінностей Данілов відзначив найперше консолідацію довкола українського національного спротиву, яка зростає. Натомість підтримка війни серед росіян падає.

"Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську", - така друга відмінність на думку Секретаря РНБО.

Серед інших:

мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії – вичерпується. На думку, Данілова, загальна мобілізація для Кремля – це шлях до внутрішньої дестабілізації;

українська армія невпинно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості;

українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють "за унітаз б/в і порцію "Боярышника", зауважив очільник РНБО.

Нагадаємо, Україна отримала від Швеції новий пакет військової допомоги.

Тим часом українські захисники проявили креативність і створили хибні цілі, схожі на передові американські ракетні системи, аби ввести в оману росіян. Тож окупаційна армія витрачала дорогі крилаті ракети великої дальності на враження цих псевдоцілей.