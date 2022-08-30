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Україна отримала від Швеції новий пакет військової допомоги, – Кулеба

“Хочемо отримати саме те, що найбільш потрібно на фронті”. 

Україна отримала від Швеції новий пакет військової допомоги, – Кулеба
Фото: Макс Требухов

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна отримала від Швеції новий пакет військової допомоги.

Про це глава української дипломатії повідомив у Facebook.

"Вчора був в Швеції, сьогодні – в Чехії. День вчора був важливий. Багато хвилювань. Всі стежать за подіями на півдні України, але наш дипломатичний наступ на півночі Європи ніхто теж не скасовував. Тому вчора отримали від Швеції черговий пакет військової підтримки. Працювали з шведськими колегами над тим, на що саме будуть витрачені ці гроші для оборонної підтримки України", – сказав він.

Водночас, були названі конкретні позиції, на які очікує Україна.

"Ми вдячні їм за підтримку. Але ми хочемо отримати саме те, що найбільше зараз потрібно на фронті і те, що Швеція реально може нам надати".

Нагадаємо, вчора Дмитро Кулеба повідомив про те, що Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем.

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