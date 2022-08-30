Унаслідок обстрілу Миколаєва загинула людина

Наразі відомо про одну загиблу особу і одну поранену внаслідок останніх обстрілів Миколаєва російськими військами.
Про це у Telegram повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
“Внаслідок останніх обстрілів є жертви. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого”, – йдеться в повідомленні.
Він також закликав жителів міста бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Миколаєві прогриміли вибухи.
29 серпня російська армія завдала масованого удару по Миколаєву. Станом на вечір було відомо про двох загиблих і 24 поранених мирних мешканців.