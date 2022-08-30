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У Чернігівській області скасували світломаскування

Рамки комендантської години залишили незмінними.

У Чернігівській області скасували світломаскування
Фото: ukrinform.ua

У Чернігівській області буде скасовано світломаскування. Виключення становлять об’єкти військової та критичної інфраструктури.

Про це повідомив у Facebook керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Режим світломаскування скасували за виключенням об’єктів військової та критичної інфраструктури. Інтервал активного освітлення кожна громада може визначати сама", – йдеться у повідомленні.

Однак рамки комендантської години залишили незмінними – з 23:00 до 4:00.

Також в регіоні затвердили і чіткий перелік навчальних закладів, які знаходяться в 40-кілометровій зоні від кордону. Такі навчальні заклади не можуть працювати очно.

Нагадаємо, у Чернігівській області збили два безпілотники росіян

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