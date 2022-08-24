На Чернігівщині збили два безпілотники росіян (оновлено)

Збили його близько 15.30. Інший - близько 17-ої години.

У Чернігівській області збито ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

"У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони. Близько 15.30 нашими силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі", - йдеться в повідомленні.

Оновлення. За інформацією командування, близько 17-ої години силами ППО був збитий другий безпілотник - над Чернігівським районом.

Нагадаємо, що вдень 24 серпня протиповітряна оборона збила ворожу ціль над Вінницькою областю.

Також у Черкаській області 24 серпня жителі чули звуки вибухів. Вони лунали під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.